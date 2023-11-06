Науковець розповів, чи стане полярне сяйво звичним явищем для України

Полярне сяйво в Україні 5 листопада. Facebook.com/Андрій Гаврилюк

Одразу у кількох областях України вчора можна було спостерігати полярне сяйво. Таке природне явище не характерне для цієї місцевості, проте цього року українці його бачили вже вдруге.

Про природні зміни розповів завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко в інтерв'ю РБК-Українa.

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Чому в Україні з'являється полярне сяйво

За словами астронома, полярне сяйво з’являється через велику активність Сонця. Коли на ньому відбувається вибух, хмара частинок летить у міжпланетний космічний простір. Частина потрапляє у магнітосферу Землі, але магнітне поле більшість цих частинок відсіює, але деякі можуть проникати в атмосферу і збуджувати атоми газів — так з'являється сяйво.

Він зазначив, що інколи полярне сяйво може доходити до широти Києва.

Полярне сяйво над Україною 5 листопада. Фото: t.me/kievreal1

"Активність Сонця зростає поступово, а не одномоментно, тому воно нині вже суттєво активніше, ніж п'ять років тому, але пік активності, згідно з прогнозами, буде в наступному році. Тому найближчим роком таких сяйв буде більше, але скільки точно сказати важко", — розповів Крячко.

При цьому він зауважив, що це не стане постійним явищем для України.

"Спрогнозувати його появу із точністю до кількох днів складно, бо астрономи не можуть передбачити спалахи і викиди речовин на Сонці, що є першою причиною геомагнітної бурі й, отже, полярного сяйва. Але, якщо така подія відбулася, особливо сильна, і потік частинок від неї спрямований на Землю, то можна говорити про те, що за кілька годин чи упродовж доби буде геомагнітна буря і полярні сяйва", — сказав науковець.

Полярне сяйво над Україною 5 листопада. Фото: t.me/kievreal1

Чому полярне сяйво було видно не у всіх областях України

Зазначимо, що 5 листопада полярне сяйво спостерігали у Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонської областей.

"Чому його не було видно на решті території Україні — питання непросте. На це впливає багато факторів, зокрема стан атмосфери, наявність хмар. Світіння складових атмосфери (кисень, азот) відбувається на висоті від 60 до 100 кілометрів, тому, умовно, сяйво може бути над Київщиною, а бачать його мешканці прилеглих до неї областей",— пояснив Крячко.

Полярне сяйво над Україною 5 листопада. Фото: t.me/kievreal1

Нагадаємо, що 5 листопада в Україні можна було спостерігати північне сяйво "Аврора". Так, небо забарвилося в червоний колір, що надало містики нічному небу.