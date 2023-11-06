Ученый рассказал, станет ли полярное сияние привычным явлением для Украины

Полярное сияние на Украине 5 ноября. Facebook.com/Андрей Гаврилюк

Сразу в нескольких областях Украины вчера можно было наблюдать полярное сияние. Такое природное явление не характерно для этой местности, однако в этом году украинцы его видели уже во второй раз.

О естественных переменах рассказал заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко в интервью РБК-Украинa.

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Почему в Украине появляется полярное сияние

По словам астронома, полярное сияние появляется из-за большой активности Солнца. Когда на нем происходит взрыв, облако частиц летит в межпланетное космическое пространство. Часть попадает в магнитосферу Земли, но магнитное поле большинство этих частиц отсеивает, но некоторые могут проникать в атмосферу и возбуждать атомы газов — так появляется сияние.

Он отметил, что иногда полярное сияние может доходить до широты Киева.

Полярное сияние над Украиной 5 ноября. Фото: t.me/kievreal1

"Активность Солнца растет постепенно, а не сиюминутно, поэтому оно сейчас уже существенно активнее, чем пять лет назад, но пик активности, согласно прогнозам, будет в следующем году. Поэтому в ближайший год таких сияний будет больше, но сколько точно сказать трудно", — рассказал Крячко.

При этом он заметил, что это не станет постоянным явлением для Украины.

"Спрогнозировать его появление с точностью до нескольких дней сложно, потому что астрономы не могут предусмотреть вспышки и выбросы веществ на Солнце, что является первой причиной геомагнитной бури и, следовательно, полярного сияния. Но, если такое событие произошло, особенно сильно, и поток частиц от она направлена на Землю, то можно говорить о том, что через несколько часов или в течение суток будет геомагнитная буря и полярные сияния", — сказал ученый.

Полярное сияние над Украиной 5 ноября. Фото: t.me/kievreal1

Почему полярное сияние было видно не во всех областях Украины

Отметим, что 5 ноября полярное сияние наблюдалось в Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областях.

"Почему он не был виден на остальной территории Украины — вопрос непростой. На это влияет много факторов, в частности состояние атмосферы, наличие облаков. Свечение составляющих атмосферы (кислород, азот) происходит на высоте от 60 до 100 километров, поэтому, условно, сияние может быть над Киевщиной, а видят его жители прилегающих к ней областей», — объяснил Крячко.

Полярное сияние над Украиной 5 ноября. Фото: t.me/kievreal1

Напомним, 5 ноября в Украине можно было наблюдать северное сияние "Аврора". Так, небо окрасилось в красный цвет, что придало мистики ночному небу.