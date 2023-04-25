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Науковці б'ють на сполох через стрімке нагрівання Світового океану: чим це загрожує

25 квітня 2023 08:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Науковці б'ють на сполох через стрімке нагрівання Світового океану: чим це загрожує
Дельфін у океані. Фото: Pixabay/Claudia Beer
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Нагрівання поверхні Світового океану у квітні 2023-го року досягло рекордних показників. Це може обернутися знищенням усього життя у морях та океанах.

Про це повідомляє видання BBC.

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Стрімке потепління океанів

У квітні 2023 року температура поверхні Світового океану сягнула чергових рекордів.

Ніколи ще Світовий океан не нагрівався настільки швидко.

Науковці визнають, що не можуть до кінця зрозуміти причину такого явища.

Катастрофічні наслідки для планети

Втім, фахівці уже зараз стверджують, що нагрівання Світового океану призведе до більш екстремальної погоди та підвищити рівень моря.

Крім того, висока температура може знищити життя у морських глибинах.

Також нагрівання океанічної поверхні зменшує ефективність поглинання парникових газів, які, у свою чергу, нагрівають планету.

Нагадаємо, на початку квітня науковці зазначили, що глобальне потепління впливає на перемішування вод Світового океану в Антарктичному регіоні планети. Це у свою чергу уповільнює глибоководні океанські течії і загрожує як голодом морським тваринам і рослинам, так і катастрофічним змінам клімату на усій Землі.

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