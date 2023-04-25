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Ученые бьют тревогу из-за стремительного нагревания Мирового океана: чем это грозит

25 апреля 2023 08:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ученые бьют тревогу из-за стремительного нагревания Мирового океана: чем это грозит
Дельфин в океане. Фото: Pixabay/Claudia Beer
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Нагрев поверхности Мирового океана в апреле 2023 года достиг рекордных показателей. Это может обернуться уничтожением всей жизни в морях и океанах.

Об этом сообщает издание BBC.

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Стремительное потепление океанов

В апреле 2023 года температура поверхности Мирового океана достигла очередных рекордов.

Никогда еще Мировой океан не нагревался столь быстро.

Ученые признают, что не могут до конца понять причину такого явления.

Катастрофические последствия для планеты

Впрочем, специалисты уже сейчас утверждают, что нагрев Мирового океана приведет к более экстремальной погоде и повысит уровень моря.

Кроме того высокая температура может уничтожить жизнь в морских глубинах.

Также нагрев океанической поверхности уменьшает эффективность поглощения парниковых газов, которые, в свою очередь, нагревают планету.

Напомним, в начале апреля учёные отметили, что глобальное потепление влияет на перемешивание вод Мирового океана в Антарктическом регионе планеты. Это в свою очередь замедляет глубоководные океанские течения и чревато как голодом морским животным и растениям, так и катастрофическим изменениям климата на всей Земле.

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