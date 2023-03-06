Науковці попереджають про погіршення клімату на Землі через хворобу морських зірок
Масове вимирання морських зірок на тихоокеанському узбережжі Америки може обернутися підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері Землі. Епідемія серед морських зірок є рекордною в історії планети.
Про це пише американське видання The Washington Post.
-
Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив
-
Затримали та знешкодили: СБУ викрила в Одесі контрдиверсанта
-
Вже не "пацюки", а брати та сестри: скандальний стендапер-втікач Щегель вибачився перед українцями
-
У Києві оголосили підозру керівнику будкомпанії за неякісний ремонт доріг: збитки бюджету склали 121 млн грн
-
Генерал Павлюк увійшов до складу Ставки Верховного головнокомандувача
-
Що робитиме Україна, якщо Китай почне відкрито допомагати росії: пояснення Резнікова
-
Безпекова ситуація на Одещині: ніч в регіоні пройшла без обстрілів
-
У "Дії" завершилося голосування щодо вихідного на 8 березня: що думають українці
-
Кіану Рівз зізнався, якого персонажа Marvel він завжди мріяв зіграти: роль дісталась іншому
-
Кіліан Мбаппе пояснив, чому залишився в "ПСЖ": справа не лише у грошах
Таємнича хвороба морських зірок
Американські біологи розповіли про хворобу, яка називається "синдром виснаження морських зірок". Це до кінця не вивчене захворювання стало справжньою катастрофою для цього виду тварин.
За останнє десятиліття поширилася вздовж американського узбережжя Тихого океану, від Південної Аляски до Нижньої Каліфорнії.
Науковці говорять, що хвороба морських зірок, яка убила уже кілька мільярдів особин, є найбільшим спалахом будь-якого захворювання серед морських тварин.
Проблеми із кліматом
Втім, біологи зазначили, що синдром виснаження морських зірок загрожує не тільки цьому виду, а і усій Землі.
Через вимирання морських зірок, які є одним із головних продуктів харчування для морських їжаків, ці морські тварини переключаються на поїдання величезних підводних джунглів з водоростей, які вбирають вуглець.
Таким чином, у земній атмосфері збільшиться відсоток вуглекислого газу, що погіршить умови існування для сотень інших видів тварин.
Нагадаємо, 2021 року повідомлялося, що викиди вуглекислого газу за даними Міжнародного енергетичного агентства досягнуть рекордного рівня у 2023 році.
Фото: Pixabay