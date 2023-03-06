​​​​​​​Науковці попереджають про погіршення клімату на Землі через хворобу морських зірок

Через синдром виснаження морських зірок гірше стане усій планеті

Масове вимирання морських зірок на тихоокеанському узбережжі Америки може обернутися підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері Землі. Епідемія серед морських зірок є рекордною в історії планети.

Про це пише американське видання The Washington Post.

Таємнича хвороба морських зірок

Американські біологи розповіли про хворобу, яка називається "синдром виснаження морських зірок". Це до кінця не вивчене захворювання стало справжньою катастрофою для цього виду тварин.

За останнє десятиліття поширилася вздовж американського узбережжя Тихого океану, від Південної Аляски до Нижньої Каліфорнії.

Науковці говорять, що хвороба морських зірок, яка убила уже кілька мільярдів особин, є найбільшим спалахом будь-якого захворювання серед морських тварин.

Проблеми із кліматом

Втім, біологи зазначили, що синдром виснаження морських зірок загрожує не тільки цьому виду, а і усій Землі.

Через вимирання морських зірок, які є одним із головних продуктів харчування для морських їжаків, ці морські тварини переключаються на поїдання величезних підводних джунглів з водоростей, які вбирають вуглець.

Таким чином, у земній атмосфері збільшиться відсоток вуглекислого газу, що погіршить умови існування для сотень інших видів тварин.

Нагадаємо, 2021 року повідомлялося, що викиди вуглекислого газу за даними Міжнародного енергетичного агентства досягнуть рекордного рівня у 2023 році.

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