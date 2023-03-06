Ученые предупреждают об ухудшении климата на Земле из-за болезни морских звезд
Массовое вымирание морских звезд на тихоокеанском побережье Америки может обернуться повышением уровня углекислого газа в атмосфере Земли. Эпидемия среди морских звезд является рекордной в истории планеты.
Об этом пишет американское издание The Washington Post.
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Таинственная болезнь морских звезд
Американские биологи рассказали о болезни, которая называется "синдром истощения морских звезд". Это до конца не изученное заболевание явилось настоящей катастрофой для этого вида животных.
За последнее десятилетие распространилось вдоль американского побережья Тихого океана, от Южной Аляски до Нижней Калифорнии.
Ученые говорят, что болезнь морских звезд, убившая уже несколько миллиардов особей, является самой большой вспышкой любого заболевания среди морских животных.
Проблемы с климатом
Впрочем, биологи отметили, что синдром истощения морских звезд угрожает не только этому виду, но и всей Земле.
Из-за вымирания морских звезд, являющихся одним из главных продуктов питания для морских ежей, эти морские животные переключаются на поедание огромных подводных джунглей из водорослей, впитывающих углекислый газ.
Таким образом, в земной атмосфере увеличится процент углекислого газа, что усугубит условия существования для сотен других видов животных.
Напомним, что в 2021 году сообщалось, что выбросы углекислого газа по данным Международного энергетического агентства достигнут рекордного уровня в 2023 году.
Фото: Pixabay