Норвегія та Велика Британія нададуть 5 млн євро для Чорнобильської АЕС

Чорнобильська АЕС. Фото: УНІАН

Норвегія та Велика Британія нададуть допомогу для Чорнобильської зони у понад 5 мільйонів євро. Таке рішення анонсували під час засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ).

Про це пише Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Відомо, що участь у засіданні брали українські делегати під керівництвом першого заступника Міністра Олександра Краснолуцького.

"Україна дякує представникам кожної країни, яка є вкладником Міжнародного фонду для Чорнобиля РМСЧ, і окремо Норвегії та Великобританії за підтримку розвитку Зони відчуження та дієву підтримку нашої держави у боротьбі з державою-агресором", — наголосив Краснолуцький.

Про що ще домовились на засіданні

Також українська делегація домовилась з міжнародними партнерами співпрацювати для того, щоб пришвидшити підписання Рамкової угоди між Україною та ЄБРР для фінансування заходів з відновлення безпечних умов у Чорнобильській зоні відчуження та об’єктах поводження з радіоактивними відходами в Україні.

Крім того, домовились про підтримку щодо довгострокової безпечної експлуатації таких об’єктів.

Учасники події

У засіданні Асамблеї взяли участь представники:

Єврокомісії,

Міжнародного агентства з атомної енергії,

Бельгії,

Норвегії,

Німеччини,

Сполучених Штатів Америки,

Франції та інших країн.

Україну представляли:

фахівці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів,

голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко,

народний депутат України Сергій Магера,

представники Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ, Державної інспекції ядерного регулювання та Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Нагадаємо, для допомоги в розмінуванні Харківської області представники ООН презентували свій проєкт з розробки детальної карти замінованих сільгоспугідь. Його хочуть запустити найближчим часом, аби фермери змогли посіяти озимину цієї осені.