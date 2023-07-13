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Норвегія та Велика Британія нададуть 5 млн євро для Чорнобильської АЕС

13 липня 2023 13:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Норвегія та Велика Британія нададуть 5 млн євро для Чорнобильської АЕС
Чорнобильська АЕС. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Норвегія та Велика Британія нададуть допомогу для Чорнобильської зони у понад 5 мільйонів євро. Таке рішення анонсували під час засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ).

Про це пише Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Відомо, що участь у засіданні брали українські делегати під керівництвом першого заступника Міністра Олександра Краснолуцького.

"Україна дякує представникам кожної країни, яка є вкладником Міжнародного фонду для Чорнобиля РМСЧ, і окремо Норвегії та Великобританії за підтримку розвитку Зони відчуження та дієву підтримку нашої держави у боротьбі з державою-агресором", — наголосив Краснолуцький.

Про що ще домовились на засіданні

Також українська делегація домовилась з міжнародними партнерами співпрацювати для того, щоб пришвидшити підписання Рамкової угоди між Україною та ЄБРР для фінансування заходів з відновлення безпечних умов у Чорнобильській зоні відчуження та об’єктах поводження з радіоактивними відходами в Україні.

Крім того, домовились про підтримку щодо довгострокової безпечної експлуатації таких об’єктів.

Учасники події

У засіданні Асамблеї взяли участь представники:

  • Єврокомісії,
  • Міжнародного агентства з атомної енергії,
  • Бельгії,
  • Норвегії,
  • Німеччини,
  • Сполучених Штатів Америки,
  • Франції та інших країн.

Україну представляли:

  • фахівці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів,
  • голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко,
  • народний депутат України Сергій Магера,
  • представники Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ, Державної інспекції ядерного регулювання та Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Нагадаємо, для допомоги в розмінуванні Харківської області представники ООН презентували свій проєкт з розробки детальної карти замінованих сільгоспугідь. Його хочуть запустити найближчим часом, аби фермери змогли посіяти озимину цієї осені.

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