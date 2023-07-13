Норвегія та Велика Британія нададуть 5 млн євро для Чорнобильської АЕС
Норвегія та Велика Британія нададуть допомогу для Чорнобильської зони у понад 5 мільйонів євро. Таке рішення анонсували під час засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ).
Про це пише Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Вклад партнерів в екологію України
Відомо, що участь у засіданні брали українські делегати під керівництвом першого заступника Міністра Олександра Краснолуцького.
"Україна дякує представникам кожної країни, яка є вкладником Міжнародного фонду для Чорнобиля РМСЧ, і окремо Норвегії та Великобританії за підтримку розвитку Зони відчуження та дієву підтримку нашої держави у боротьбі з державою-агресором", — наголосив Краснолуцький.
Про що ще домовились на засіданні
Також українська делегація домовилась з міжнародними партнерами співпрацювати для того, щоб пришвидшити підписання Рамкової угоди між Україною та ЄБРР для фінансування заходів з відновлення безпечних умов у Чорнобильській зоні відчуження та об’єктах поводження з радіоактивними відходами в Україні.
Крім того, домовились про підтримку щодо довгострокової безпечної експлуатації таких об’єктів.
Учасники події
У засіданні Асамблеї взяли участь представники:
- Єврокомісії,
- Міжнародного агентства з атомної енергії,
- Бельгії,
- Норвегії,
- Німеччини,
- Сполучених Штатів Америки,
- Франції та інших країн.
Україну представляли:
- фахівці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів,
- голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко,
- народний депутат України Сергій Магера,
- представники Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ, Державної інспекції ядерного регулювання та Державного агентства України з управління зоною відчуження.
Нагадаємо, для допомоги в розмінуванні Харківської області представники ООН презентували свій проєкт з розробки детальної карти замінованих сільгоспугідь. Його хочуть запустити найближчим часом, аби фермери змогли посіяти озимину цієї осені.