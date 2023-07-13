Норвегия и Великобритания предоставит 5 млн евро для Чернобыльской АЭС

Чернобыльская АЭС. Фото: УНИАН

Норвегия и Великобритания окажут помощь для Чернобыльской зоны более 5 миллионов евро. Такое решение анонсировали на заседании Ассамблеи вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля (РМСЧ).

Об этом пишет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Известно, что в заседании принимали участие украинские делегаты под руководством первого заместителя Министра Александра Краснолуцкого.

"Украина благодарит представителей каждой страны, которая является вкладчиком Международного фонда для Чернобыля РМСЧ, и отдельно Норвегии и Великобритании за поддержку развития Зоны отчуждения и действенную поддержку нашего государства в борьбе с государством-агрессором", — подчеркнул Краснолуцкий.

О чем еще договорились на заседании

Также украинская делегация договорилась с международными партнерами сотрудничать для того, чтобы ускорить подписание Рамочного соглашения между Украиной и ЕБРР по финансированию мер по восстановлению безопасных условий в Чернобыльской зоне отчуждения и объектах обращения с радиоактивными отходами в Украине.

Кроме того, договорились о поддержке долгосрочной безопасной эксплуатации таких объектов.

Участники события

В заседании Ассамблеи приняли участие представители:

Еврокомиссии,

Международного агентства по атомной энергии,

Бельгии,

Норвегии,

Германии,

Соединенных Штатов Америки,

Франция и другие страны.

Украину представляли:

специалисты Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов,

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко,

народный депутат Украины Сергей Магера,

представители Министерства финансов, Министерства иностранных дел, Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Напомним, для помощи в разминировании Харьковской области представители ООН представили свой проект по разработке детальной карты заминированных сельхозугодий. Его хотят запустить в ближайшее время, чтобы фермеры смогли посеять озимые этой осенью.