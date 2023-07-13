Норвегия и Великобритания предоставит 5 млн евро для Чернобыльской АЭС
Норвегия и Великобритания окажут помощь для Чернобыльской зоны более 5 миллионов евро. Такое решение анонсировали на заседании Ассамблеи вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля (РМСЧ).
Об этом пишет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Вклад партнеров в экологию Украины
Известно, что в заседании принимали участие украинские делегаты под руководством первого заместителя Министра Александра Краснолуцкого.
"Украина благодарит представителей каждой страны, которая является вкладчиком Международного фонда для Чернобыля РМСЧ, и отдельно Норвегии и Великобритании за поддержку развития Зоны отчуждения и действенную поддержку нашего государства в борьбе с государством-агрессором", — подчеркнул Краснолуцкий.
О чем еще договорились на заседании
Также украинская делегация договорилась с международными партнерами сотрудничать для того, чтобы ускорить подписание Рамочного соглашения между Украиной и ЕБРР по финансированию мер по восстановлению безопасных условий в Чернобыльской зоне отчуждения и объектах обращения с радиоактивными отходами в Украине.
Кроме того, договорились о поддержке долгосрочной безопасной эксплуатации таких объектов.
Участники события
В заседании Ассамблеи приняли участие представители:
- Еврокомиссии,
- Международного агентства по атомной энергии,
- Бельгии,
- Норвегии,
- Германии,
- Соединенных Штатов Америки,
- Франция и другие страны.
Украину представляли:
- специалисты Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов,
- председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко,
- народный депутат Украины Сергей Магера,
- представители Министерства финансов, Министерства иностранных дел, Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Напомним, для помощи в разминировании Харьковской области представители ООН представили свой проект по разработке детальной карты заминированных сельхозугодий. Его хотят запустить в ближайшее время, чтобы фермеры смогли посеять озимые этой осенью.