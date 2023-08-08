Новий температурний рекорд в Португалії: яку позначку показує термометр

Чоловік у спеку обливається водою. Фото: google

У Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.

Про це повідомляє Publico.

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Новий температурний рекорд в Португалії

Зовсім нещодавно, 7 серпня, в португальському місті Сантарем зафіксували температурний рекорд для країни за 2023 рік — 46,4°C.

Цей показник побив попередній, зафіксований на станції у містечку Мертола у неділю, який сягав — 43,6°C.

Метеорологи пояснюють це тим, що осттанім часом над Португалією перебувають гарячі повітряні маси, що прийшли з півночі Африки, температуру понад 40°C фіксували у багатьох місцях в країні.

Nuevos #IIFF al sur de #Portugal

7 ago. 2023 Terra MODIS NASA pic.twitter.com/iQTLmvEKUD — RAM Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) August 7, 2023

Нагадаємо, 3-4 липня були на йспекотнішими днями, які коли-небудь реєструвалися в усьому світі. Температура повітря перевищила 35°C та сягнула до 50°C.

А останній погодний рекорд в Україні був зафіксований у Києві 2 червня. Тоді у столиці був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру.