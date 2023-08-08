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Новый температурный рекорд в Португалии: какую отметку показывает термометр

8 августа 2023 10:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новый температурный рекорд в Португалии: какую отметку показывает термометр
Человек в жару обливается водой. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.

Об этом сообщает Publico.

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Новый температурный рекорд в Португалии

Совсем недавно, 7 августа, в португальском городе Сантарем был зафиксирован температурный рекорд для страны за 2023 год — 46,4°C.  

Этот показатель избил предыдущий,   зафиксирован на станции в городке Мертола в воскресенье — 43,6°C.   

Метеорологи объясняют это тем, что в последнее время над Португалией находятся горячие воздушные массы, пришедшие с севера Африки, температуру свыше 40°C фиксировали во многих местах в стране.

Напомним, 3-4 июля были на   и более жаркими днями, которые когда-либо регистрировались во всем мире. Температура воздуха превысила 35°C и достигла 50°C.

А последний погодный рекорд в Украине был зафиксирован в Киеве 2 июня. Тогда в столице был отмечен рекорд максимальной скорости ветра.

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