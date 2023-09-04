Очікуваних після теракту на Каховській ГЕС спалахів холери вдался уникнути, — Кузін

Наслідки руйнування Каховської ГЕС на Херсонщині. Фото: DW

Ліквідація наслідків після теракту на Каховській ГЕС завершена. Моніторинговими групами не було виявлено жодного випадку захворювання на холеру.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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"Основний етап ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС завершився 30 серпня. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації наразі завершив роботу, далі контролювати ситуацію будуть екстрені служби за своїми напрямами", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживало майже 900 тисяч населення.

Крім того, майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води, для потреб населення та недопущення спалахів інфекційних хвороб до зони надзвичайної ситуації було доставлено 148 тисяч тонн питної і технічної води.

Холери вдалося уникнути

За словами Кузіна, щоб не допустити погіршення санітарної ситуації, на постраждалих територіях було розгорнуто три інфекційних хаби для лікування пацієнтів з підозрами на гострі кишкові інфекції та холеру.

Ці заклади були забезпечені спеціальними наборами медикаментів, більш ніж три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру — холери не виявлено в жодному випадку.

Раніше ми повідомляли, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив плани України щодо відновлення Каховської ГЕС, пошкодженої після обстрілу російських сил на початку літа. Глава держави наголосив на необхідності цієї ініціативи у світлі актуальності водних ресурсів для населення.

Нагадаємо, міністр Руслан Стрілець розповів про наслідки дій РФ для природи.