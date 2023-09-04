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Ожидаемых после теракта на Каховской ГЭС вспышек холеры удалось избежать, — Кузин

4 сентября 2023 21:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ожидаемых после теракта на Каховской ГЭС вспышек холеры удалось избежать, — Кузин
Последствия разрушения Каховской ГЭС Херсонской области. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ликвидация последствий после теракта на Каховской ГЭС завершена. Мониторинговыми группами не было обнаружено ни одного случая заболевания холерой.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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"Основной этап ликвидации катастрофы на Каховской ГЭС завершился 30 августа. Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации завершил работу, дальше контролировать ситуацию будут экстренные службы по своим направлениям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало около 900 тысяч населения.

Кроме того, почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде, для нужд населения и недопущения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации было доставлено 148 тысяч тонн питьевой и технической воды.

Холеры удалось избежать

По словам Кузина, чтобы не допустить ухудшения санитарной ситуации, на пострадавших территориях были развернуты три инфекционных хаба для лечения пациентов с подозрениями на острые кишечные инфекции и холеру.

Эти заведения были обеспечены специальными наборами медикаментов, более трех тысяч человек с острой кишечной инфекцией были обследованы на холеру — холеры не обнаружены ни в одном из случаев.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал планы Украины по восстановлению Каховской ГЭС, поврежденной после обстрела российских сил в начале лета. Глава государства отметил необходимость этой инициативы в свете актуальности водных ресурсов для населения.

Напомним, министр Руслан Стрелец рассказал о последствиях действий РФ для природы.

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