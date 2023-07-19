Окупанти створили нову екологічну та радіаційну загрозу, — мер Енергодара

Tеплова електростанція в Енергодарі. Ілюстративне фото: wikimedia.org

Російські загарбники продовжують знущатися над мирним населенням на тимчасово окупованих територіях. Так, в Енергодарі росіяни створили своїми діями нову загрозу для екологічної та радіаційної безпеки.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Читайте також:

Яка небезпека загрожує жителям Енергодара

Як повідомив мер Енергодара, протягом місяця мешканці міста регулярно спостерігають значне задимлення на вулицях, спричинене роздмухуванням пилу із золовідвалів Запорізької ТЕС.

Золовідвали — це місця складування золи та шлаку, які утворюються в процесі роботи теплової електростанції при спалюванні твердого палива. При висиханні золовідвали утворюють отруйний пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.

До окупації працівники підприємства регулярно поливали золовідвали водою. Однак, за словами мера Енергодара, росіяни такими речами не переймаються.

"На сьогодні ми бачимо, що через недолуге "управління" окупантів, регулярні обстріли та відсутність належного утримання золовідвалів утворюються великі хмари пилу, які розносяться вітром по місту", — повідомив Дмитро Орлов.

Водночас хмари з отруйного пилу кружляють містом не лише через вітер. До рознеснення відходів в повітря активно долучаються окупанти.

"Рашисти придумали собі ще й нову розвагу: як тільки вітер посилюється, вони влаштовують автомобільні гонки прямо по золовідвалу, тим самим значно посилюючи підіймання пилу в атмосферу", — додав міський голова.

На його думку, причиною накопичення такої кількості золовідвалів є невміння росіян забезпечити належну роботу захоплених підприємств. Однак мер Енергодара не виключає того, що загарбники таким чином планують чергові переміщення своєї техніки.

Нагадаємо, днями стало відомо, що окупанти хочуть віддавати житло українців росіянам, аби заохотити працювати на ЗАЕС.

Водночас Галущенко попередив про відкладений теракт РФ на ЗАЕС.