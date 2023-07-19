Оккупанты создали новую экологическую и радиационную угрозу, — мэр Энергодара

Тепловая электростанция в Энергодаре. Иллюстративное фото: wikimedia.org

Российские захватчики продолжают издеваться над мирным населением на временно оккупированных территориях. Так, в Энергодаре россияне создали своими действиями новую угрозу экологической и радиационной безопасности.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Как сообщил мэр Энергодара, в течение месяца жители города регулярно наблюдают значительное задымление на улицах, вызванное раздуванием пыли из золоотвалов Запорожской ТЭС.

Золоотвалы — это места складирования золы и шлака, которые образуются в процессе работы тепловой электростанции при сжигании твердого топлива. При высыхании золоотвалы образуют ядовитую пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния.

До оккупации работники предприятия регулярно поливали золоотвалы водой. Однако, по словам мэра Энергодара, россиян такие вещи не волнуют.

"На сегодняшний день мы видим, что из-за бестолкового "управления" оккупантов, регулярных обстрелов и отсутствия должного содержания золоотвалов образуются большие облака пыли, которые разносятся ветром по городу", — сообщил Дмитрий Орлов.

В то же время облака из ядовитой пыли кружат по городу не только из-за ветра. К разносу отходов в воздух руку приложили оккупанты.

"Рашисты придумали себе еще и новое развлечение: как только ветер усиливается, они устраивают автомобильные гонки прямо по золоотвалам, тем самым значительно усиливая подъем пыли в атмосферу", — добавил городской голова.

По его мнению, причиной накопления такого количества золоотвалов является неумение россиян обеспечить надлежащую работу захваченных предприятий. Однако мэр Энергодара не исключает того, что захватчики, таким образом, планируют очередные перемещения своей техники.

Напомним, на днях стало известно, что оккупанты хотят отдавать жилье украинцев россиянам, чтобы поощрить работать на ЗАЭС.

В то же время Галущенко предупредил об отложенном теракте РФ на ЗАЭС.