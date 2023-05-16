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ООН: забруднення пластиком можна зменшити на 80% до 2040

16 травня 2023 18:19
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
ООН: забруднення пластиком можна зменшити на 80% до 2040
Забруднена набережна у Бангладеші. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) опублікувала звіт, у якому йдеться про те, що глобальне забруднення пластиком можна скоротити на 80% до 2040 року. Для цього необхідно дотримуватись певних правил. 

Про це пише видання The Guardian.

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У звіті наголошується на необхідності відмовитися від непотрібного пластику, збільшити повторне використання та переробку, а також замінити пластик екологічно чистими альтернативами.

Вжиття таких заходів може призвести до зменшення забруднення пластиком до 40 мільйонів тонн до 2040 року, порівняно з 227 мільйонами тонн без втручання.

Економічні та соціальні вигоди від цих змін були б значними: це б заощадило трильйони доларів і створило нові робочі місця. Звіт підкреслює нагальність вирішення проблеми пластикового забруднення, яке впливає на екосистеми, здоров'я людей та стабільність клімату.

Наразі тривають переговори щодо юридично зобов'язуючої угоди про припинення забруднення пластиком з метою укладення глобальної угоди до 2024 року.

"Те, як ми виробляємо, використовуємо та утилізуємо пластик, забруднює екосистеми, створює ризики для здоров'я людей та дестабілізує клімат, — сказала Інгер Андерсен, виконавча директорка ЮНЕП. — У цьому звіті викладена дорожня карта для значного зменшення цих ризиків шляхом прийняття циркулярного підходу, який унеможливлює потрапляння пластику в екосистеми, в наші тіла та в економіку."

Звіт підкреслює економічні переваги переробки та повторного використання пластику, пропонуючи такі заходи, як схеми повернення депозитів, стимулювання переробки та відповідальна утилізація виробниками.

Значно зменшивши забруднення пластиком, світ може пом'якшити шкоду, завдану довкіллю, скоротити викиди CO2 та сприяти економічному зростанню, створюючи при цьому стійке майбутнє.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що різке забруднення повітря збільшує ризик серцевих аритмій. 

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