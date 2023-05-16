ООН: загрязнение пластиком можно уменьшить на 80% до 2040 года

Загрязненная набережная в Бангладеше. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Мария Кагал Редактор международного отдела

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) опубликовала отчет, в котором говорится, что глобальное загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году. Для этого необходимо соблюдать определенные правила.

Об этом пишет издание The Guardian.

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В отчете отмечается необходимость отказа от ненужного пластика, увеличения повторного использование и переработки, а также заменины пластика экологически чистыми альтернативами.

Принятие таких мер может привести к уменьшению загрязнения пластиком до 40 миллионов тонн к 2040 году по сравнению с 227 миллионами тонн без вмешательства.

Экономические и социальные выгоды от этих изменений были бы значительными: это сэкономило бы триллионы долларов и создало новые рабочие места. Отчет подчеркивает необходимость решения проблемы пластикового загрязнения, влияющего на экосистемы, здоровье людей и стабильность климата.

В настоящее время продолжаются переговоры по юридически обязывающему соглашению о прекращении загрязнения пластиком с целью заключения глобального соглашения до 2024 года.

"То, как мы производим, используем и утилизируем пластик, загрязняет экосистемы, создает риски для здоровья людей и дестабилизирует климат", — сказала Ингер Андерсен, исполнительный директор ЮНЕП. — В этом отчете изложена дорожная карта для значительного уменьшения этих рисков путем принятия циркулярного. подхода, который делает невозможным попадание пластика в экосистемы, в наши тела и в экономику."

Отчет подчеркивает экономические преимущества переработки и повторного использования пластика, предлагая такие меры как схемы возврата депозитов, стимулирование переработки и ответственная утилизация производителями.

Значительно уменьшив загрязнение пластиком, мир может смягчить ущерб, причиненный окружающей среде, сократить выбросы CO2 и способствовать экономическому росту, создавая при этом устойчивое будущее.

Напомним, новое исследование показало, что резкое загрязнение воздуха увеличивает риск сердечных аритмий.