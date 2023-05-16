Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экология arrow ООН: загрязнение пластиком можно уменьшить на 80% до 2040 года arrow

ООН: загрязнение пластиком можно уменьшить на 80% до 2040 года

16 мая 2023 18:19
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
ООН: загрязнение пластиком можно уменьшить на 80% до 2040 года
Загрязненная набережная в Бангладеше. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) опубликовала отчет, в котором говорится, что глобальное загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году. Для этого необходимо соблюдать определенные правила.

Об этом пишет издание The Guardian.

Читайте также:

Как на планете собираются минимизировать количество пластика

В отчете отмечается необходимость отказа от ненужного пластика, увеличения повторного использование и переработки, а также заменины пластика экологически чистыми альтернативами.

Принятие таких мер может привести к уменьшению загрязнения пластиком до 40 миллионов тонн к 2040 году по сравнению с 227 миллионами тонн без вмешательства.

Экономические и социальные выгоды от этих изменений были бы значительными: это сэкономило бы триллионы долларов и создало новые рабочие места. Отчет подчеркивает необходимость решения проблемы пластикового загрязнения, влияющего на экосистемы, здоровье людей и стабильность климата.

В настоящее время продолжаются переговоры по юридически обязывающему соглашению о прекращении загрязнения пластиком с целью заключения глобального соглашения до 2024 года.

"То, как мы производим, используем и утилизируем пластик, загрязняет экосистемы, создает риски для здоровья людей и дестабилизирует климат", — сказала Ингер Андерсен, исполнительный директор ЮНЕП. — В этом отчете изложена дорожная карта для значительного уменьшения этих рисков путем принятия циркулярного. подхода, который делает невозможным попадание пластика в экосистемы, в наши тела и в экономику."

Отчет подчеркивает экономические преимущества переработки и повторного использования пластика, предлагая такие меры как схемы возврата депозитов, стимулирование переработки и ответственная утилизация производителями.

Значительно уменьшив загрязнение пластиком, мир может смягчить ущерб, причиненный окружающей среде, сократить выбросы CO2 и способствовать экономическому росту, создавая при этом устойчивое будущее.

Напомним, новое исследование показало, что резкое загрязнение воздуха увеличивает риск сердечных аритмий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас