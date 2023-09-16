Перевищує допустиму норму в рази: в яких містах Європи найбільш брудне повітря

Натовп серед міста. Фото: freepik.com

Забруднене повітря є проблемою для 98% населення Європи. Тільки в чотирьох країнах, а саме в Ісландії, Фінляндії, Норвегії та Швеції, не фіксується перевищення норми. Проте є регіони, де ця ситуація серйозно впливає на здоров'я людей.

Про це повідомляє DW.

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Торік 98% європейців проживали в містах, де концентрація дрібних частинок та пилу у повітрі перевищувала норму ВООЗ (5 мікрограмів на кубометр). У найзабрудненіших регіонах цей показник становив до 25 мікрограмів на кубометр. Хоча якість повітря в Європі краща, ніж в інших частинах світу, наприклад, в Індії (100 мікрограмів), забруднення однаково негативно впливає на здоров'я.

Наразі найбільш забруднене повітря в Європі спостерігається в долині річки По в Італії та таких великих містах як Афіни, Барселона і Париж. У лютому торік багато італійських міст вкрив смог. Концентрація забруднюючих речовин у повітрі перевищувала 75 мікрограмів на кубометр у Мілані, Падуї і Вероні. Причина цього — розташування серед гір, що перешкоджає фільтрації повітря.

Таким чином, за даними наукового видання The Lancet, якщо знизити показник забрудненості повітря в Європі хоча б на 5 мікрограмів, то можна було б уникнути 100 смертей.

Яка справа з чистотою повітря в Польщі

В окремих регіонах Польщі забрудненість повітря значно переважає європейські міста, однак влада бореться з цим. Зокрема, модернізується система опалення, що виділяла багато диму. Так, у Кракові 2018 року рівень забруднення повітря сягав 25 мікрограмів. 2019 року було введено заборону на опалення будинків дровами та вугіллям, внаслідок чого концентрація забруднюючих речовин майже досягла норми до кінця 2022 року.

Також такі польські міста як Варшава, Познань і Катовіце теж зафіксували покращення якості повітря. А з 1 жовтня 2023 року в Варшаві вводиться заборона на використання дров та вугілля для опалення будинків.

Нагадаємо, що в вівторок, 12 вересня, у Києві різко погіршилася якість повітря до небезпечного рівня. Такий рівень забруднення має негативні наслідки на людей.