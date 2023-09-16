Превышает допустимую норму в разы: в каких городах Европы наиболее грязный воздух

Толпа среди города. Фото: freepik.com

Загрязненный воздух является проблемой для 98% населения Европы. Только в четырех странах, а именно в Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции не фиксируется превышение нормы. Однако есть регионы, где эта ситуация оказывает серьезное влияние на здоровье людей.

Об этом сообщает DW.

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В каких странах Европы наиболее загрязнен воздух

В прошлом году 98% европейцев проживало в городах, где концентрация мелких частиц и пыли в воздухе превышала норму ВОЗ (5 микрограмм на кубометр). В самых загрязненных регионах этот показатель составлял до 25 микрограмм на кубометр. Хотя качество воздуха в Европе лучше, чем в других частях света, например, в Индии (100 микрограмм), загрязнение одинаково негативно влияет на здоровье.

В настоящее время наиболее загрязненный воздух в Европе наблюдается в долине реки По в Италии и в таких крупных городах как Афины, Барселона и Париж. В феврале в прошлом году многие итальянские города покрыл смог. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе превышала 75 микрограмм на кубометр в Милане, Падуе и Вероне. Причина этого — расположение среди гор, что препятствует фильтрации воздуха.

Таким образом, по данным научного издания The Lancet, если снизить показатель загрязненности воздуха в Европе хотя бы на 5 микрограмм, то можно было бы избежать 100 смертей.

Как дела с чистотой воздуха в Польше

В отдельных регионах Польши загрязненность воздуха значительно превосходит европейские города, однако власти борются с этим. В частности, модернизируется система отопления, выделяющая много дыма. Так, в Кракове в 2018 году уровень загрязнения воздуха достигал 25 микрограмм. В 2019 году был введен запрет на отопление домов дровами и углем, в результате чего концентрация загрязняющих веществ почти достигла нормы к концу 2022 года.

Также такие польские города как Варшава, Познань и Катовице, тоже зафиксировали улучшение качества воздуха. А с 1 октября 2023 года в Варшаве вводится запрет на использование дров и угля для отопления домов.

Напомним, что во вторник, 12 сентября, в Киеве резко ухудшилось качество воздуха до опасного уровня. Такой уровень загрязнения имеет негативные последствия для людей.