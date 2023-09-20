Перевищує норму у 4 рази: стало відомо, де у Європі найбрудніше повітря
Європа зіткнулася із серйозною екологічною проблемою. Майже 98% людей на континенті живуть у районах із дуже шкідливим та забрудненим повітрям.
Про це свідчать дані дослідження видання The Guardian.
Де найбрудніше повітря у Європі
Повідомляється, що найбільш у Європі постраждала Північна Македонія. Зокрема, рівень забруднення більш ніж у чотири рази перевищує нормативи ВООЗ. У той час, як у чотирьох регіонах країни цей показник перевищив 6 разів, включаючи столицю країни Скоп’є.
Не менше від забруднення повітря постраждала й Італія.
"Понад третина жителів долини По та прилеглих районів на півночі країни дихають повітрям, що вчетверо перевищує показник ВООЗ щодо найнебезпечніших частинок у повітрі", — йдеться у повідомленні.
Що кажуть експерти
За словами експертів, такий рівень забруднення вкрай негативно впливає на здоров'я людей, впливаючи на кожен орган тіла. До того ж це спричиняє близько 400 тисяч смертей на рік по усьому контингенті.
Водночас, лише 2% населення Європи проживає у межах нормального показника.
Нагадаємо, що в вівторок, 12 вересня, у Києві різко погіршилася якість повітря до небезпечного рівня. Такий рівень забруднення має негативні наслідки на людей.