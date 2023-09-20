Превышает норму в 4 раза: стало известно, где в Европе самый грязный воздух

Загрязненный воздух в городе. Фото: Reuters

Европа столкнулась с серьезной экологической проблемой. Около 98% людей на континенте живут в районах с очень вредным и загрязненным воздухом.

Об этом свидетельствуют данные исследования The Guardian.

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Сообщается, что наиболее в Европе пострадала Северная Македония. В частности, уровень загрязнения более чем в четыре раза превышает нормативы ВОЗ. В то время как в четырех регионах страны этот показатель превысил 6 раз, включая столицу страны Скопье.

Не меньше от загрязнения воздуха пострадала и Италия.

"Свыше трети жителей долины По и близлежащих районов на севере страны дышат воздухом, что в четыре раза превышает показатель ВОЗ по наиболее опасным частицам в воздухе", — говорится в сообщении.

Результаты исследования. Фото: Guardian analysis

Что говорят эксперты

По словам экспертов, такой уровень загрязнения крайне отрицательно сказывается на здоровье людей, влияя на каждый орган тела. К тому же это влечет за собой около 400 тысяч смертей в год по всему контингенту.

В то же время только 2% населения Европы проживает в пределах нормального показателя.

Напомним, что во вторник, 12 сентября, в Киеве резко ухудшилось качество воздуха до опасного уровня. Такой уровень загрязнения имеет негативные последствия для людей.