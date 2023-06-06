Підрив Каховської ГЕС загрожує продовольчій безпеці світу, — нардеп Гайду

Олександр Гайду. Фото: пресслужба партії "Слуга народу"

Сільськогосподарські посіви на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині під загрозою знищення. Ці області кожного року страждають від посухи та користувалися водою з Каховського водосховища для поливу. Наразі ведення сільського господарства в цих регіонах — під загрозою.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

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"Підрив Каховської ГЕС — це терористичний акт, який ставить під загрозу світову продовольчу безпеку. Наслідки для наших аграріїв дуже суттєві, адже зрошувати землі у трьох регіонах, які залежать від Каховської ГЕС, зараз неможливо. Ці регіони постачають наше продовольство світу. Підрив росіянами ГЕС не тільки факт екоциду, який зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону, а й чергова спроба агресора спровокувати голод у світі", — наголосив Гайду.

Росія збільшує кількість людей, які будуть голодувати

Він зазначив, що Україна виконує свої обов'язки, як гарант глобальної продовольчої безпеки та постачає агропродукцію в ті країни, які її потребують. Але росія постійно створює нові загрози, щоб посилити голод у світі.

"Сьогоднішня трагедія має катастрофічні наслідки, як для України, так і всього цивілізованого світу. Жодна країна не має бути осторонь. Світ має зробити рішучі кроки, щоб зупинити й засудити дії росії та не допустити голоду", — закликав нардеп.

Нагадаємо, раніше кримськотатрська правозахисниця Таміла Ташева заявила, що підрив Каховської ГЕС — це не лише екологічна катастрофа для однієї області, але й для всього півдня України, включаючи Крим. В регіоні може настати продовольча криза та збідніння населення.