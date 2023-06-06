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Подрыв Каховской ГЭС угрожает продовольственной безопасности мира, — нардеп Гайду

6 июня 2023 18:19
- Карина Бовсуновская
Подрыв Каховской ГЭС угрожает продовольственной безопасности мира, - нардеп Гайду
Александр Гайду. Фото: пресс-служба партии "Слуга народа"
- Карина Бовсуновская

Сельскохозяйственные посевы в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях под угрозой уничтожения. Эти области каждый год страдают от засухи и пользовались водой из Каховского водохранилища для полива. В настоящее время ведение сельского хозяйства в этих регионах под угрозой.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга Народа", глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

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"Подрыв Каховской ГЭС — это террористический акт, который ставит под угрозу мировую продовольственную безопасность. Последствия для наших аграриев очень существенны, ведь орошать земли в трех регионах, которые зависят от Каховской ГЭС, сейчас невозможно. Эти регионы снабжают нас и продовольствие мира. Подрыв россиянами ГЭС не только факт экоцида, затрагивающего экосистему всего Черноморского региона, но и очередная попытка агрессора спровоцировать голод в мире» , — подчеркнул Гайду.

Россия увеличивает количество людей, которые голодают

Он отметил, что Украина выполняет свои обязанности как гарант глобальной продовольственной безопасности и поставляет агропродукцию в страны, которые в ней нуждаются. Но Россия постоянно создает новые угрозы, чтобы усилить голод в мире.

"Сегодняшняя трагедия имеет катастрофические последствия, как для Украины, так и для всего цивилизованного мира. Ни одна страна не должна быть в стороне. Мир должен сделать решительные шаги, чтобы остановить и осудить действия России и не допустить голода", — призвал нардеп.

Напомним, ранее крымскотатрская правозащитница Тамила Ташева заявила, что подрыв Каховской ГЭС — это не только экологическая катастрофа для одной области, но и всего юга Украины, включая Крым. В регионе может наступить продовольственный кризис и обеднение населения.

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