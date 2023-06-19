Підрив Каховської ГЕС: за тиждень до теракту на греблі помітили машину з вибухівкою

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: google

Країна-терорист Росія, яка вчинила теракт на Каховській ГЕС, заперечує свою причетність до цього. Однак, західні ЗМІ оприлюднили фото, яке вкотре підтверджує, що це зробили росіяни.

Відповідний фотодоказ опублікувало видання AP.

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Фото, яке оприлюднило ЗМІ, було зроблено ще за тиждень до катастрофи, а саме 28 травня.

Авто з вибухівкою на греблі Каховської ГЕС. Фото: AP

Відтак, на знімку чітко видно білий автомобіль, у якому вирізаний дах. Якщо чітко придивитись, то всередині легковика можна побачити великі бочки, до однієї з яких, ймовірно, прикріплена міна.

На думку одного представника з українських спецвійськ, машина стояла там для того, щоб за можливості зупинити будь-яке просування ЗСУ на дамбі. Для цього всередині авто запланували вибух, який і стався в машинному відділі.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.