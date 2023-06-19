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Подрыв Каховской ГЭС: появились новые детали теракта, совершенного РФ

19 июня 2023 19:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Подрыв Каховской ГЭС: за неделю до теракта на дамбе заметили машину со взрывчаткой
Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Страна-террорист Россия, совершившая теракт на Каховской ГЭС, отрицает свою причастность к этому. Однако, западные СМИ обнародовали фото, которое в который раз подтверждает, что это сделали россияне.

Соответствующее фотодоказательство опубликовало издание AP.

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Фото, обнародованное СМИ, было сделано еще за неделю до катастрофы, а именно 28 мая.

 

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Автомобиль со взрывчаткой на дамбе Каховской ГЭС. Фото: AP

Следовательно, на снимке отчетливо виден белый автомобиль, в котором вырезана крыша. Если четко присмотреться, то внутри легковушки можно увидеть большие бочки, к одной из которых, вероятно, прикреплена мина.

По мнению одного представителя из украинских спецвойск, машина стояла там для того, чтобы по возможности остановить любое продвижение ВСУ на дамбе. Для этого внутри авто был запланирован взрыв, который и произошел в машинном отделе.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

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