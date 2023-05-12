Після деокупації ЗАЕС Енергоатом швидко змінить весь персонал

ЗАЕС наразі перебуває під контролем російських військ. Фото: Telegram Енергодар

Національна енергокомпанія "Енергоатом" готова швидко відновити роботу станції після деокупації. Зараз у компанії готують персонал, який має зайти на Запорізьку АЕС одразу та почати працювати.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

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"Ми готуємось зараз. У нас перебуває персонал, який виїхав з Енергодара. Він працює на наших інших відокремлених підрозділах, в тому числі на атомних станціях, але ми підтримуємо його готовність виїхати на Запорізьку АЕС за першим викликом", — сказав Котін.

Крім того, у компанії почали готувати вахти на атомних станціях, нові зміни персоналу, які будуть необхідні у разі нестачі персоналу на ЗАЕС після її звільнення.

Нагадаємо, попри окупацію та звірства росіян в Енергодарі залишаються люди, зокрема працівники "Енергоатому". Наразі в місті перебуває 6 500 людей.