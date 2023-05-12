После деоккупации ЗАЭС Энергоатом быстро сменит весь персонал

ЗАЭС находится под контролем российских войск. Фото: Telegram Энергодар

Национальная энергокомпания "Энергоатом" готова быстро возобновить работу станции после деоккупации. Сейчас в компании готовят персонал, который должен зайти на Запорожскую АЭС сразу и заработать.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

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"Мы готовимся сейчас. У нас находится выехавший из Энергодара персонал. Он работает на наших других обособленных подразделениях, в том числе на атомных станциях, но мы поддерживаем его готовность выехать на Запорожскую АЭС по первому вызову", — сказал Котин.

Кроме того, в компании начали готовить вахты на атомных станциях, новые смены персонала, которые будут необходимы в случае нехватки персонала на ЗАЭС после увольнения.

Напомним, несмотря на оккупацию и зверства россиян, в Энергодаре остаются люди, в том числе работники "Энергоатома". В настоящее время в городе находится 6500 человек.