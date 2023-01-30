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Погіршує роботу мозку: вчені розповіли про вплив забрудненого повітря на людський організм

30 січня 2023 22:53
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Як забруднене повітря впливає на людський організм — канадські вчені провели дослідження
Забруднене повітря впливає на роботу людського мозку
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Дослідники з Канади вперше в історії продемонстрували, забруднення повітря внаслідок вихлопних газів може майже миттєво порушити роботу мозку людини. Лише дві години впливу вихлопних газів дизеля спричиняють зниження функціональної зв’язності мозку.

Про це пише Science Daily

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У дослідженні використовувалася модель дії вихлопних газів дизельного двигуна на людину. У лабораторних умовах 25 здорових дорослих людей піддавалися впливу дизельних вихлопів, або фільтрованого повітря протягом двох годин, які мозкова активність вимірювалася з допомогою фМРТ до і після кожного впливу.

Основна увага в дослідженні була приділена впливу забруднення повітря, пов’язаного з рухом транспорту, на DMN (набір взаємопов’язаних областей кори головного мозку, які грають вирішальну роль у пізнанні, пам’яті та емоціях).

Результати дослідження показали, що короткочасна дія дизельних вихлопів викликала зниження активності DMN, що призвело до зниження функціонального зв’язку між різними областями мозку, порівняно з тим, що спостерігалося, коли піддослідні дихали фільтрованим повітрям. Джоді Гаврилюк, перший автор дослідження, каже, що подібні зміни до DMN пов’язані з депресією та зниженням когнітивних здібностей.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, Білл Гейтс інвестує у стартап із кліматичних технологій, який планує перевернути галузь тваринництва, що виділяє метан, за допомогою кормової добавки, вирощеної в лабораторії. Таким чином корови будуть менше псувати кисень.

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