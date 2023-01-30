Как загрязненный воздух влияет на человеческий организм — канадские ученые провели исследование

Загрязненный воздух влияет на работу человеческого мозга

Исследователи из Канады впервые в истории продемонстрировали, что загрязнение воздуха вследствие выхлопных газов может почти мгновенно нарушить работу мозга человека. Только два часа воздействия выхлопных газов дизеля приводят к снижению функциональной связности мозга.

Об этом пишет Science Daily.

Как выхлопные газы влияют на мозг человека

В исследовании использовалась модель действия выхлопных газов дизельного двигателя на человека. В лабораторных условиях 25 здоровых взрослых людей подвергались воздействию дизельных выхлопов или фильтрованного воздуха в течение двух часов, которые мозговая активность измерялась с помощью фМРТ до и после каждого воздействия.

Основное внимание в исследовании было уделено влиянию загрязнения воздуха, связанного с движением транспорта, на DMN (набор взаимосвязанных областей коры головного мозга, играющих решающую роль в познании, памяти и эмоциях).

Результаты исследования показали, что кратковременное действие дизельных выхлопов вызвало снижение активности DMN, что привело к снижению функциональной связи между разными областями мозга по сравнению с тем, что наблюдалось, когда испытуемые дышали фильтрованным воздухом. Джоди Гаврилюк, первый автор исследования, говорит, что подобные изменения в DMN связаны с депрессией и снижением когнитивных способностей.

Напомним, недавно стало известно, Билл Гейтс инвестирует в стартап по климатическим технологиям, который планирует перевернуть отрасль животноводства, выделяющего метан, с помощью кормовой добавки, выращенной в лаборатории. Таким образом, коровы будут меньше портить кислород.