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Половина людства живе в умовах часткової нестачі води: ООН пророкує глобальну водну кризу

22 березня 2023 09:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ситуація з водою на Землі наближається до критичної
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Перед першим за 46 років водним самітом ООН була оприлюднена доповідь про стан з водою на планеті. Згідно з даними, зібраними для цього звіту, майже половина людей на Землі відчуває гостру нестачу води принаймні частину року.

Про це повідомляє видання BBC.

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Організація Об’єднаних Націй проводитиме перший великий водний саміт з 1977 року.

Перед самітом було опубліковано доповідь ООН про ситуацію з водою на планеті.

У цій доповіді йдеться про назріваючу водну кризу і неминучий дефіцит води.

Причинами є надмірне споживання та зміни клімату на Землі.

Деталі звіту

Один із авторів звіту, Річард Коннор, наголосив, що близько 10% населення планети живе в умовах великої чи взагалі критичної нестачі води.

Він заявив у коментарі BBC, що майже 3,5 мільярда людей живуть в умовах нестачі води щонайменше один місяць на рік.

В цілому ж приблизно половина населення Землі у цей час відчуває гостру нестачу води принаймні частину року.

"Якщо ми не розв’яжемо це, точно буде глобальна криза", — запевнив Коннор.

Нагадаємо, у березні супутники NASA зафіксували, як глобальне потепління впливає на посухи і стихійні лиха.

Фото: Pixabay

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