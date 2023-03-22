Половина людства живе в умовах часткової нестачі води: ООН пророкує глобальну водну кризу

Ситуація з водою на Землі наближається до критичної

Перед першим за 46 років водним самітом ООН була оприлюднена доповідь про стан з водою на планеті. Згідно з даними, зібраними для цього звіту, майже половина людей на Землі відчуває гостру нестачу води принаймні частину року.

Про це повідомляє видання BBC.

ООН пророкує водну кризу

Організація Об’єднаних Націй проводитиме перший великий водний саміт з 1977 року.

Перед самітом було опубліковано доповідь ООН про ситуацію з водою на планеті.

У цій доповіді йдеться про назріваючу водну кризу і неминучий дефіцит води.

Причинами є надмірне споживання та зміни клімату на Землі.

Деталі звіту

Один із авторів звіту, Річард Коннор, наголосив, що близько 10% населення планети живе в умовах великої чи взагалі критичної нестачі води.

Він заявив у коментарі BBC, що майже 3,5 мільярда людей живуть в умовах нестачі води щонайменше один місяць на рік.

В цілому ж приблизно половина населення Землі у цей час відчуває гостру нестачу води принаймні частину року.

"Якщо ми не розв’яжемо це, точно буде глобальна криза", — запевнив Коннор.

Нагадаємо, у березні супутники NASA зафіксували, як глобальне потепління впливає на посухи і стихійні лиха.

Фото: Pixabay