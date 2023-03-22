Половина людства живе в умовах часткової нестачі води: ООН пророкує глобальну водну кризу
Перед першим за 46 років водним самітом ООН була оприлюднена доповідь про стан з водою на планеті. Згідно з даними, зібраними для цього звіту, майже половина людей на Землі відчуває гостру нестачу води принаймні частину року.
Про це повідомляє видання BBC.
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ООН пророкує водну кризу
Організація Об’єднаних Націй проводитиме перший великий водний саміт з 1977 року.
Перед самітом було опубліковано доповідь ООН про ситуацію з водою на планеті.
У цій доповіді йдеться про назріваючу водну кризу і неминучий дефіцит води.
Причинами є надмірне споживання та зміни клімату на Землі.
Деталі звіту
Один із авторів звіту, Річард Коннор, наголосив, що близько 10% населення планети живе в умовах великої чи взагалі критичної нестачі води.
Він заявив у коментарі BBC, що майже 3,5 мільярда людей живуть в умовах нестачі води щонайменше один місяць на рік.
В цілому ж приблизно половина населення Землі у цей час відчуває гостру нестачу води принаймні частину року.
"Якщо ми не розв’яжемо це, точно буде глобальна криза", — запевнив Коннор.
Нагадаємо, у березні супутники NASA зафіксували, як глобальне потепління впливає на посухи і стихійні лиха.
Фото: Pixabay