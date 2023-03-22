Половина человечества живет в условиях нехватки воды: ООН предсказывает глобальный водный кризис

Ситуация с водой на Земле близится к критической

Перед первым за 46 лет водным саммитом ООН был обнародован доклад о состоянии с водой на планете. Согласно данным, собранным для этого отчета, почти половина людей на Земле испытывает острую нехватку воды по крайней мере часть года.

Об этом сообщает издание BBC.

ООН предрекает водный кризис

Организация Объединенных Наций будет проводить первый большой водный саммит с 1977 года.

Перед саммитом был опубликован доклад ООН о ситуации с водой на планете.

В этом докладе говорится о назревающем водном кризисе и неизбежном дефиците воды.

Причины — чрезмерное потребление и изменения климата на Земле.

Подробности отчета

Один из авторов отчета Ричард Коннор подчеркнул, что около 10% населения планеты живет в условиях большой или вообще критической нехватки воды.

Он заявил в комментарии BBC, что почти 3,5 миллиарда человек живут в условиях нехватки воды минимум один месяц в году.

В целом же примерно половина населения Земли в настоящее время испытывает острую нехватку воды по крайней мере часть года.

"Если мы не решим это, точно будет глобальный кризис", — заверил Коннор.

Напомним, в марте спутники NASA зафиксировали, как глобальное потепление влияет на засухи и стихийные бедствия.

Фото: Pixabay