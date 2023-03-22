Половина человечества живет в условиях нехватки воды: ООН предсказывает глобальный водный кризис
Перед первым за 46 лет водным саммитом ООН был обнародован доклад о состоянии с водой на планете. Согласно данным, собранным для этого отчета, почти половина людей на Земле испытывает острую нехватку воды по крайней мере часть года.
Об этом сообщает издание BBC.
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ООН предрекает водный кризис
Организация Объединенных Наций будет проводить первый большой водный саммит с 1977 года.
Перед саммитом был опубликован доклад ООН о ситуации с водой на планете.
В этом докладе говорится о назревающем водном кризисе и неизбежном дефиците воды.
Причины — чрезмерное потребление и изменения климата на Земле.
Подробности отчета
Один из авторов отчета Ричард Коннор подчеркнул, что около 10% населения планеты живет в условиях большой или вообще критической нехватки воды.
Он заявил в комментарии BBC, что почти 3,5 миллиарда человек живут в условиях нехватки воды минимум один месяц в году.
В целом же примерно половина населения Земли в настоящее время испытывает острую нехватку воды по крайней мере часть года.
"Если мы не решим это, точно будет глобальный кризис", — заверил Коннор.
Напомним, в марте спутники NASA зафиксировали, как глобальное потепление влияет на засухи и стихийные бедствия.
Фото: Pixabay