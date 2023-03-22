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Половина человечества живет в условиях нехватки воды: ООН предсказывает глобальный водный кризис

22 марта 2023 09:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ситуация с водой на Земле близится к критической
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Перед первым за 46 лет водным саммитом ООН был обнародован доклад о состоянии с водой на планете. Согласно данным, собранным для этого отчета, почти половина людей на Земле испытывает острую нехватку воды по крайней мере часть года.

Об этом сообщает издание BBC.

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Организация Объединенных Наций будет проводить первый большой водный саммит с 1977 года.

Перед саммитом был опубликован доклад ООН о ситуации с водой на планете.

В этом докладе говорится о назревающем водном кризисе и неизбежном дефиците воды.

Причины — чрезмерное потребление и изменения климата на Земле.

Подробности отчета

Один из авторов отчета Ричард Коннор подчеркнул, что около 10% населения планеты живет в условиях большой или вообще критической нехватки воды.

Он заявил в комментарии BBC, что почти 3,5 миллиарда человек живут в условиях нехватки воды минимум один месяц в году.

В целом же примерно половина населения Земли в настоящее время испытывает острую нехватку воды по крайней мере часть года.

"Если мы не решим это, точно будет глобальный кризис", — заверил Коннор.

Напомним, в марте спутники NASA зафиксировали, как глобальное потепление влияет на засухи и стихийные бедствия.

Фото: Pixabay

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