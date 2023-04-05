Популяція осетрів біля берегів Криму у критичному стані: що відомо

Зменшення розміру осетрів тривало понад 10 років

Біля берегів Криму поменшало осетрів. Також вони зменшились у розмірі.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Кримський вітер".

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Як зменшилась популяція осетрів у Криму

Відомо, що у 2008 році середня маса осетра руського у районі Кримського півострова становила 3,75 кг. Однак зменшення розміру осетрів тривало наступні 10 років.

Втім, поменшало і самих осетрів. 2008 року їх чисельність становила приблизно 107 тисяч особин, 2017 року — вже 31 тисячу. А у 2020 році під час досліджень було виловлено лише дев'ять особин руського осетра розмірами від 61 до 104 см та вагою від 2,2 до 8,8 кг.

Всі вони потрапили в район мису Киз-Аул (південний схід півострова, неподалік від заповідника на м. Опук). У риб взяли частини плавців на аналіз та випустили їх назад у море.

Нагадаємо, що стан популяцій осетрових видів риб у світі та в Україні зокрема перебуває на межі вимирання. Попри те, що два роки назад відбулося зариблення 10 тис. екземплярів стерляді прісноводної у річку Дунай на Одещині.

Загалом за період з 1970-х років дотепер їх чисельність за даними моніторингу скоротилися приблизно на 90%.

Окрім того, нещодавно вчені виявили, що за 52 роки популяції тварин скоротилися на 70%.

Вчені подейкують, що ми побачимо на власні очі шосте масове вимирання тварин, яке перевершить раніше відомі скорочення популяції тварин з часів динозаврів. Винні у цьому люди. Захисники довкілля намагалися звернутися навіть до світових лідерів із закликом скоротити викиди вуглецю, аби обмежити темпи зростання глобального потепління.