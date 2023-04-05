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Популяция осетров у берегов Крыма в критическом состоянии: что известно

5 апреля 2023 08:14
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Уменьшение размера осетров длилось более 10 лет
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У берегов Крыма стало меньше осетров. Также они уменьшились в размере.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Крымский ветер".

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Известно, что в 2008 году средняя масса осетра русского в районе Крымского полуострова составила 3,75 кг. Однако уменьшение размера осетров длилось следующие 10 лет.

Впрочем, стало меньше и самих осетров. В 2008 году их численность составляла примерно 107 тысяч особей, в 2017 году — уже 31 тысячу. А в 2020 году в ходе исследований было выловлено только девять особей русского осетра размерами от 61 до 104 см и весом от 2,2 до 8,8 кг.

Все они попали в район мыса Киз-Аул (юго-восток полуострова, недалеко от заповедника в г. Опук). У рыб взяли части пловцов для анализа и выпустили их обратно в море.

Напомним, что состояние популяций осетровых видов рыб в мире и в Украине, в частности, находится на грани вымирания. Несмотря на то, что два года назад произошло зарыбление 10 тыс. экземпляров пресноводной стерляди в реку Дунай в Одесской области.

В целом за период с 1970-х годов до сих пор их численность, по данным мониторинга, сократилась примерно на 90%.

Кроме того, недавно учёные обнаружили, что за 52 года популяции животных сократились на 70%.

Ученые говорят, что мы увидим своими глазами шестое массовое вымирание животных, которое превзойдет ранее известные сокращения популяции животных со времен динозавров. Виноваты в этом люди. Защитники окружающей среды пытались обратиться к мировым лидерам с призывом сократить выбросы углерода, чтобы ограничить темпы роста глобального потепления.

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