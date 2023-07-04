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Повернення Ель-Ніньо: що це за явище і як воно вплине на клімат

4 липня 2023 20:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ель-Ніньо: що це за явище і як воно вплине на клімат у 2023 році
Вплив кліматичного явища Ель-Ніньо на планету Земля. Фото: NASA
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Навесні 2023 року стало відомо про ймовірне повернення такого кліматичного явища, як Ель-Ніньо. Зокрема, воно помітно впливає на зміну клімату на території всієї планети.

Про це повідомляє наукове видання Earth Observatory Nasa

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Що таке Ель-Ніньо

Ель-Ніньйо — це кліматичне явище, яке характеризується коливанням температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану. Однак, його особливістю є те, що воно впливає на зміну клімату по всій території планети. 

Офіційно про початок Ель-Ніньйо Центр прогнозування клімату National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) заявив ще 8 червня 2023 року.

Як діє Ель-Ніньо

За допомогою супутникових даних вчені провели аналіз зміни температури води у Тихому океані. Відтак, вони з'ясували, що з приходом даного явища температура поверхні води у центральній і східній тропічній частині Тихого океану стала вищою. Це означає, що смуга океану значно тепліша, ніж зазвичай.

В умовах Ель-Ніньйо екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою, а вітри слабшають. 

Явище Ла-Нінья

Кліматичне тепле явище Ель-Ніньйо чергується з холодним — Ла-Ніньо.

Ла-Нінья характеризується низькою температурою в екваторіальній частині Тихого океану. Даний цикл впливає на погоду та клімат планети. У цей період відбувається зміна напрямку та сили вітру, температури та характер опадів. 

Нагдаємо, в результаті потужного сонячного спалаху в Західній півкулі було помічено півгодинне переривання короткохвильового радіозв'язку. Це могли помітити мореплавці та власники радіоапаратури для любителів, згідно з інформацією.

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