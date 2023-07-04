Эль-Ниньо: что это за явление и как оно повлияет на климат в 2023 году

Возвращение Эль-Ниньо: что это за явление и как оно повлияет на климат
Весной 2023 года стало известно о вероятном возвращении такого климатического явления, как Эль-Ниньо. В частности, оно оказывает заметное влияние на изменение климата на территории всей планеты.
Об этом сообщает научное издание Earth Observatory Nasa.
Что такое Эль-Ниньо
Эль-Ниньо — это климатическое явление, характеризующееся колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Однако его особенностью является то, что оно влияет на изменение климата по всей территории планеты.
Официально о начале Эль-Ниньо Центр прогнозирования климата National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) заявил еще 8 июня 2023 года.
Как действует Эль-Ниньо
Посредством спутниковых данных ученые провели анализ изменения температуры воды в Тихом океане. Следовательно, они выяснили, что с появлением данного явления температура поверхности воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана стала выше. Это означает, что полоса океана значительно теплее обычного.
В условиях Эль-Ниньо экваториальная часть Тихого океана становится теплее, а ветры слабеют.
Явление Ла-Нинья
Климатическое теплое явление Эль-Ниньо чередуется с холодным — Ла-Ниньо.
Ла-Нинья характеризуется низкой температурой в экваториальной части Тихого океана. Этот цикл влияет на погоду и климат планеты. В этот период происходит изменение направления и силы ветра, температуры и характера осадков.
Напомним, в результате мощной солнечной вспышки в Западном полушарии было замечено получасовое прерывание коротковолновой радиосвязи. Это могли заметить мореплаватели и владельцы радиоаппаратуры для любителей, согласно информации.