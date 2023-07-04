Эль-Ниньо: что это за явление и как оно повлияет на климат в 2023 году

Воздействие климатического явления Эль-Ниньо на планету Земля. Фото: NASA

Весной 2023 года стало известно о вероятном возвращении такого климатического явления, как Эль-Ниньо. В частности, оно оказывает заметное влияние на изменение климата на территории всей планеты.

Об этом сообщает научное издание Earth Observatory Nasa.

Читайте также:

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это климатическое явление, характеризующееся колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Однако его особенностью является то, что оно влияет на изменение климата по всей территории планеты.

Официально о начале Эль-Ниньо Центр прогнозирования климата National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) заявил еще 8 июня 2023 года.

Как действует Эль-Ниньо

Посредством спутниковых данных ученые провели анализ изменения температуры воды в Тихом океане. Следовательно, они выяснили, что с появлением данного явления температура поверхности воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана стала выше. Это означает, что полоса океана значительно теплее обычного.

В условиях Эль-Ниньо экваториальная часть Тихого океана становится теплее, а ветры слабеют.

Явление Ла-Нинья

Климатическое теплое явление Эль-Ниньо чередуется с холодным — Ла-Ниньо.

Ла-Нинья характеризуется низкой температурой в экваториальной части Тихого океана. Этот цикл влияет на погоду и климат планеты. В этот период происходит изменение направления и силы ветра, температуры и характера осадков.

Напомним, в результате мощной солнечной вспышки в Западном полушарии было замечено получасовое прерывание коротковолновой радиосвязи. Это могли заметить мореплаватели и владельцы радиоаппаратуры для любителей, согласно информации.