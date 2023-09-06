Повінь у Туреччині: внаслідок негоди загинули двоє людей

Затоплена вулиця в Туреччині. Фото: AP

Через сильну зливу у Туреччині загинули щонайменше двоє людей. Наразі четверо осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Aljazeera.

Читайте також:

Повінь у Туреччині

Очільник МВС Туреччини Алі Єрлікая розповів, що після раптової повені 12 осіб застрягли в районі готелю-бунгало в долині Шишлі, поблизу кордону з Болгарією і Грецією.

Він повідомив, що пошукові групи виявили два тіла. За його словами, шістьох людей вдалося врятувати.

"Зусилля з пошуку та порятунку чотирьох зниклих безвісти осіб тривають безперервно", — розповів Єрлікая.

У Стамбулі сильний дощ затопив вулиці та будинки щонайменше у двох районах, а також закрив деякі станції метро.

Губернатор Давут Гюль заявив, що влада забезпечить проживання в громадських закладах для постраждалих від повені.

Нагадаємо, у середу, 6 вересня, сильний дощ, викликаний залишками тайфуну "Хайкуй", спричинив повені на південному сході Китаю. Через стихійне лихо у містах провінції Фуцзянь закрили школи, зупинили роботу метро та евакуювали місцевих жителів.

Також ми писали, що нещодавно Словенію охопило катастрофічне стихійне лихо. У країні вирували масштабні повені. Внаслідок екологічної катастрофи загинули люди та постраждала інфраструктура.