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Повінь у Туреччині: внаслідок негоди загинули двоє людей

6 вересня 2023 10:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повінь у Туреччині: внаслідок негоди загинули двоє людей
Затоплена вулиця в Туреччині. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Через сильну зливу у Туреччині загинули щонайменше двоє людей. Наразі четверо осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Aljazeera.

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Повінь у Туреччині

Очільник МВС Туреччини Алі Єрлікая розповів, що після раптової повені 12 осіб застрягли в районі готелю-бунгало в долині Шишлі, поблизу кордону з Болгарією і Грецією.

Він повідомив, що пошукові групи виявили два тіла. За його словами, шістьох людей вдалося врятувати. 

"Зусилля з пошуку та порятунку чотирьох зниклих безвісти осіб тривають безперервно", — розповів Єрлікая.

У Стамбулі сильний дощ затопив вулиці та будинки щонайменше у двох районах, а також закрив деякі станції метро.

Губернатор Давут Гюль заявив, що влада забезпечить проживання в громадських закладах для постраждалих від повені.

Нагадаємо, у середу, 6 вересня, сильний дощ, викликаний залишками тайфуну "Хайкуй", спричинив повені на південному сході Китаю. Через стихійне лихо у містах провінції Фуцзянь закрили школи, зупинили роботу метро та евакуювали місцевих жителів.

Також ми писали, що нещодавно Словенію охопило катастрофічне стихійне лихо. У країні вирували масштабні повені. Внаслідок екологічної катастрофи загинули люди та постраждала інфраструктура.

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