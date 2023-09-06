Наводнение в Турции: в результате непогоды погибли два человека

Затопленная улица в Турции. Фото: AP

Из-за сильного ливня в Турции погибли по меньшей мере два человека. В настоящее время четыре человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Aljazeera.

Читайте также:

Наводнение в Турции

Глава МВД Турции Али Ерликая рассказал, что после внезапного наводнения 12 человек застряли в районе отеля-бунгало в долине Шишли, вблизи границы с Болгарией и Грецией.

Он сообщил, что поисковые группы обнаружили два тела. По его словам, шесть человек удалось спасти.

"Усилия по поиску и спасению четырех пропавших без вести лиц продолжаются непрерывно", — рассказал Ерликая.

В Стамбуле сильный дождь затопил улицы и дома по меньшей мере в двух районах, а также закрыл некоторые станции метро.

Губернатор Давут Гюль заявил, что власти обеспечат проживание в общественных заведениях для пострадавших от наводнения.

Напомним, в среду, 6 сентября, сильный дождь, вызванный остатками тайфуна "Хайкуй", вызвал наводнения на юго-востоке Китая. Из-за стихийного бедствия в городах провинции Фуцзянь закрыли школы, остановили работу метро и эвакуировали местных жителей.

Также мы писали, что недавно Словению охватило катастрофическое стихийное бедствие. В стране бушевали масштабные наводнения. В результате экологической катастрофы погибли люди и пострадала инфраструктура.