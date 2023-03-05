Природа і війна: у яку суму оцінюють збитки екології України від вторгнення росії

Найбільше в Україні зараз страждає ліс

Повномасштабне вторгнення росії на територію України завдало екологічних збитків на суму в два трильйони гривень. Деякі природні ресурси України було втрачено на завжди.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості" у Львові, передає "Укрінформ".

Екологія і війна

"Ми напрацювали нову методологію спільно з нашою екологічною інспекцією та використовуємо сім видів методологій і вже обрахували два трильйони гривень завданих збитків. Це забруднення землі, повітря, води, спалені ліси, знищені природні ресурси. Наша головна мета — показати усім ці показники, щоб їх побачили в Європі та світі. Щоб всі зрозуміли, яка ціна цієї шкоди довкіллю і як відновити цю шкоду, завдану Україні", — заявив Стрілець.

Що постраждало найбільше

Міністр наголосив, що найбільше в Україні зараз страждає ліс, і держава зазнає колосальних втрат. Через війну майже три мільйони гектарів лісу було пошкоджено. Це майже третина залісненої території України. Майже 500 тисяч гектарів знаходяться зараз під тимчасовою окупацією або в зоні воєнних дій, уточнив Стрілець.

Що перебуває під окупацією росіян

Також міністр зазначив, що десять національних парків, вісім заповідників і два біосферних заповідники зараз знаходяться під російською окупацією. Під загрозою знищення 600 видів фауни і 750 видів флори, сказав він.

У міністерстві вже зафіксували тисячі справ щодо смертей дельфінів на узбережжях України, Болгарії та Туреччини, які спричинені наявністю морських мін і використанням військових кораблів, які російські військові розмістили в Чорному та Азовському морях.

"Ці цифри — це лише частинка злочинів, скоєних російською федерацією. Після того, як ми повернемо наші території до кордонів 1991 року, нам доведеться проробити колосальну працю, щоб прорахувати збитки та відновити завдану шкоду. Поки що ми старанно фіксуємо злочини росіян проти українського довкілля та інформуємо увесь світ про них. Бо маємо виконати своє завдання і вимагати репарацій від росії за збитки, які вона завдала", — підсумував міністр.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як війна руйнує екологію півдня України і скільки часу потрібно на її оновлення.

Окрім того, ми розповідали, які наслідки матиме війна для нашого здоров'я та екології.

Фото: Укрінформ