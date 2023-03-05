Природа и война: в какую сумму оценивают ущерб экологии Украины от вторжения россии
Полномасштабное вторжение россии на территорию Украины нанесло экологический ущерб на сумму в два триллиона гривен. Некоторые природные ресурсы Украины были потеряны всегда.
Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на международной конференции "Объединенные ради справедливости" во Львове, передает "Укринформ".
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Экология и война
"Мы наработали новую методологию совместно с нашей экологической инспекцией и используем семь видов методологий и уже высчитали два триллиона гривен нанесенного ущерба. Это загрязнение земли, воздуха, воды, сожженные леса, уничтоженные природные ресурсы. Наша главная цель — показать всем эти показатели, чтобы их увидели в Европе и мире. Чтобы все поняли, какова цена этого ущерба окружающей среде и как восстановить этот ущерб, причиненный Украине", — заявил Стрелец.
Что пострадало больше всего
Министр подчеркнул, что больше всего в Украине сейчас страдает лес, и государство несет колоссальные потери. Из-за войны почти три миллиона гектаров леса были повреждены. Это почти треть облесенной территории Украины. Около 500 тысяч гектаров находятся сейчас под временной оккупацией или в зоне военных действий, уточнил Стрелец.
Что находится под оккупацией россиян
Также министр отметил, что десять национальных парков, восемь заповедников и два биосферных заповедника сейчас находятся под российской оккупацией. Под угрозой уничтожения 600 видов фауны и 750 видов флоры, сказал он.
В министерстве уже зафиксировали тысячи дел по смертям дельфинов на побережьях Украины, Болгарии и Турции, вызванных наличием морских мин и использованием военных кораблей, которые российские военные разместили в Черном и Азовском морях.
"Эти цифры — это лишь часть преступлений, совершенных российской федерацией. После того как мы вернем наши территории к границам 1991 года, нам придется проделать колоссальный труд, чтобы просчитать ущерб и восстановить нанесенный ущерб. Пока мы тщательно фиксируем преступления россиян против украинской окружающей среды и информируем весь мир о них. Потому что должны выполнить свою задачу и требовать репараций от россии за ущерб, который она нанесла", — подытожил министр.
Напомним, недавно мы писали, как война разрушает экологию юга Украины и сколько времени нужно на ее обновление.
Кроме того, мы рассказывали, какие последствия будет иметь война для нашего здоровья и экологии.
Фото: Укринформ