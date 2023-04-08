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Протест кліматичних активістів у Швейцарії: заблокували Готтардський тунель

8 квітня 2023 02:45
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Протестувальники закликали уряд оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У п'ятницю, 7 квітня, у Швейцарії через протести кліматичних активістів на деякий час був закритий автодорожній тунель Готтард. 

Про це повідомляє NZZ.

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Що сталося

Зранку, 7 квітня, кліматичні активісти приклеїли себе до асфальту перед північним порталом тунелю в Ерстфельді на трасі А2. Пізніше поліції вдалося забрати їх до відділку.

Учасники дорожнього руху негативно відреагували на дії протестувальників, зокрема виривали в них плакати. 

У чому суть протесту активістів

Організація "Оновлення Швейцарії" закликала швейцарський уряд оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію. Про свою кампанію активісти написали в Twitter. 

Як повідомляє поліція, протестувальники намагалися привернути до себе увагу, використавши великодній затор на Готтарді.

 

Які наслідки протесту активістів

В "Оновленні Швейцарії" зазначили, що всіх активістів відпустили з поліцейського відділку в той самий день, коли відбувався їх протест.

Зазначається, що дії активістів призвели до 19-кілометрового затору. Автомобілістам довелося чекати понад три години перед тунелем, щоб проїхати.

Нагадаємо, що у Франції відбулися акції протесту проти пенсійної реформи. Протести супроводжуються сутичками з поліцією та підпалами. 

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