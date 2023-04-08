Протест кліматичних активістів у Швейцарії: заблокували Готтардський тунель
У п'ятницю, 7 квітня, у Швейцарії через протести кліматичних активістів на деякий час був закритий автодорожній тунель Готтард.
Про це повідомляє NZZ.
Що сталося
Зранку, 7 квітня, кліматичні активісти приклеїли себе до асфальту перед північним порталом тунелю в Ерстфельді на трасі А2. Пізніше поліції вдалося забрати їх до відділку.
Учасники дорожнього руху негативно відреагували на дії протестувальників, зокрема виривали в них плакати.
У чому суть протесту активістів
Організація "Оновлення Швейцарії" закликала швейцарський уряд оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію. Про свою кампанію активісти написали в Twitter.
Як повідомляє поліція, протестувальники намагалися привернути до себе увагу, використавши великодній затор на Готтарді.
Які наслідки протесту активістів
В "Оновленні Швейцарії" зазначили, що всіх активістів відпустили з поліцейського відділку в той самий день, коли відбувався їх протест.
Зазначається, що дії активістів призвели до 19-кілометрового затору. Автомобілістам довелося чекати понад три години перед тунелем, щоб проїхати.
Нагадаємо, що у Франції відбулися акції протесту проти пенсійної реформи. Протести супроводжуються сутичками з поліцією та підпалами.