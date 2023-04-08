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Протест климатических активистов в Швейцарии: заблокировали Готтардский тоннель

8 апреля 2023 02:45
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Протестующие призвали правительство объявить чрезвычайную климатическую ситуацию
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В пятницу, 7 апреля, в Швейцарии из-за протестов климатических активистов на некоторое время был закрыт автодорожный тоннель Готтард.

Об этом сообщает NZZ.

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Что произошло

Утром 7 апреля климатические активисты приклеили себя к асфальту перед северным порталом тоннеля в Эрстфельде на трассе А2. Позже полиции удалось забрать их в отделение.

Участники дорожного движения негативно отреагировали на действия протестующих, в том числе вырывали у них плакаты.

В чем суть протеста активистов

Организация "Обновление Швейцарии" призвала швейцарское правительство объявить чрезвычайную климатическую ситуацию. О своей кампании активисты написали в Twitter.

Как сообщает полиция, протестующие пытались привлечь к себе внимание, использовав пасхальную пробку на Готтарде.

Какие последствия протеста активистов

В "Обновлении Швейцарии" отметили, что всех активистов отпустили из полицейского участка в тот же день, когда происходил их протест.

Отмечается, что действия активистов привели к 19-километровой пробке. Автомобилистам пришлось ждать более трех часов перед тоннелем, чтобы проехать.

Напомним, что во Франции прошли акции протеста против пенсионной реформы. Протесты сопровождаются столкновениями с полицией и поджогами.

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