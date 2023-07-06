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Радіаційний фон в Україні 6 липня: дані Укргідрометцентру

6 липня 2023 12:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Радіаційний фон в Україні 6 липня: дані Укргідрометцентру
Вимірювання радіації. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на 6 липня 9:00 радіаційна ситуація в Україні знаходиться в межах норми. Про це свідчать результати радіометричного моніторингу в радіусі 30 кілометрів біля Рівненської, Хмельницької, Запорізької, Південноукраїнської атомних електростанцій, а також на територіях, які були забруднені Чорнобильською аварією. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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"На пунктах спостереження радіометричної мережі НГМСУ та АСКРС в 30км зоні навколо РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ПУАЕС та територіях забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зони відчуження ЧАЕС), зареєстровані величини потужності експозиційної дози (ПЕД), які перебувають в межах своїх середньомісячних величин, що свідчить не тільки про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об’єктах України, а й про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон", — кажуть в Укргідрометцентрі. 

І додають, що найвища величина радіації була зафіксована на метеостанції Чорнобиль. Вона становила 175 нЗв/год, що нижче контрольного рівня. 

Карта радіаційної ситуації в Україні

 

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Радіаційна ситуація в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Умовні позначки:

  • червоний — потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год;
  • оранжевий — потужність експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год;
  • жовтий — потужність експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год;
  • зелений — потужність експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год;
  • блакитний — потужність експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год;
  • синій колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год;
  • сірий колір свідчить про відсутність даних.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

Додамо, що у МОЗ дали рекомендації, як діяти у випадку, якщо радіаційна аварія застала вас на вулиці. 

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