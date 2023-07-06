Радіаційний фон в Україні 6 липня: дані Укргідрометцентру
Станом на 6 липня 9:00 радіаційна ситуація в Україні знаходиться в межах норми. Про це свідчать результати радіометричного моніторингу в радіусі 30 кілометрів біля Рівненської, Хмельницької, Запорізької, Південноукраїнської атомних електростанцій, а також на територіях, які були забруднені Чорнобильською аварією.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Радіаційна ситуація в Україні 6 липня
"На пунктах спостереження радіометричної мережі НГМСУ та АСКРС в 30км зоні навколо РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ПУАЕС та територіях забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зони відчуження ЧАЕС), зареєстровані величини потужності експозиційної дози (ПЕД), які перебувають в межах своїх середньомісячних величин, що свідчить не тільки про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об’єктах України, а й про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон", — кажуть в Укргідрометцентрі.
І додають, що найвища величина радіації була зафіксована на метеостанції Чорнобиль. Вона становила 175 нЗв/год, що нижче контрольного рівня.
Карта радіаційної ситуації в Україні
Умовні позначки:
- червоний — потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год;
- оранжевий — потужність експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год;
- жовтий — потужність експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год;
- зелений — потужність експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год;
- блакитний — потужність експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год;
- синій колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год;
- сірий колір свідчить про відсутність даних.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.
Додамо, що у МОЗ дали рекомендації, як діяти у випадку, якщо радіаційна аварія застала вас на вулиці.