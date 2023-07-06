Радиационный фон в Украине 6 июля: данные Укргидрометцентра

Измерение радиации. Фото: google

По состоянию на 6 июля в 9:00 радиационная ситуация в Украине находится в пределах нормы. Об этом свидетельствуют результаты радиометрического мониторинга в радиусе 30 километров возле Ровенской, Хмельницкой, Запорожской, Южноукраинской атомных электростанций, а также на загрязненных Чернобыльской аварией территориях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Радиационная ситуация в Украине 6 июля

"На пунктах наблюдения радиометрической сети НГМСУ и АСУРС в 30км зоне вокруг РАЭС, ХАЭС, ЗАЭС, ПУАЭС и территориях загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы (кроме зоны отчуждения ЧАЭС), зарегистрированы величины мощности экспозиционной дозы (ПЭД), что свидетельствует не только об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно-опасных объектах Украины, но и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон", — говорят в Укргидрометцентре.

И добавляют, что самая высокая величина радиации была зафиксирована на метеостанции Чернобыль. Она составила 175 нЗв/ч, что ниже контрольного уровня.

Карта радиационной ситуации в Украине

Радиационная ситуация в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Условные отметки:

красный — мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч;

оранжевый — мощность экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч;

желтый — мощность экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч;

зеленый — мощность экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;

голубой — мощность экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;

синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч;

серый цвет свидетельствует об отсутствии данных.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

Добавим, что в Минздраве дали рекомендации, что делать в случае, если радиационная авария застала вас на улице.