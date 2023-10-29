РФ перешкоджає створенню заповідника в Антарктиці

Пінгвіни в Антарктиці. Фото: Reuters

На міжнародній конференції з морського середовища Антарктика не змогла домовитися з РФ про створення заповідника. Країну також не переконав той факт, що континент стикнувся з історично низьким рівнем морського льоду, зменшенням чисельності диких тварин та випадками пташиного грипу.

Про це повідомляє The Guardian.

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Повідомляється, що зустріч тривала два тижні в Австралії.

Природозахисники представили наукові докази того, що континент потребує створення заповідника для збереження місць пошуку їжі та розмноження тварин: пінгвінів, зубаків, тюленів і китів. Окрім цього, природоохоронна зона допоможе захистити 30% територій планети до 2030 року.

Також посол США в Австралії закликала задовольнити запит у зв'язку з історично низьким рівнем морського льоду, зменшенням чисельності диких тварин та випадками пташиного грипу.

Своєю чергою російська делегація пропустила виступ комісії та основні тези доповідей. Після прибуття вона виступила проти посилення захисту довкілля.

Попри те, що країни намагалися вмовити РФ, згоди учасники зустрічі не дійшли. Науковий комітет погодився провести симпозіум у липні 2024 року.

Нагадаємо, у шоу BBC про дику природу телевізійні документальні сцени досить часто фальсифікували, щоб викликати у глядачів відчуття "емоції" щодо загрози для природи. Проте через це корпорація втрапила у скандал.