Пингвины в Антарктике. Фото: Reuters

На международной конференции по морской среде Антарктика не смогла договориться с РФ о создании заповедника. Страну также не убедил тот факт, что континент столкнулся с исторически низким уровнем морского льда, уменьшением численности диких животных и случаями птичьего гриппа.

Об этом сообщает The Guardian.

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Сообщается, что встреча продолжалась две недели в Австралии.

Природозащитники представили научные доказательства, что континент требует создания заповедника для сохранения мест поиска пищи и размножения животных: пингвинов, зубаков, тюленей и китов. Кроме того, природоохранная зона поможет защитить 30% территорий планеты до 2030 года.

Также посол США в Австралии призвала удовлетворить запрос в связи с исторически низким уровнем морского льда, уменьшением численности диких животных и случаями птичьего гриппа.

В свою очередь российская делегация пропустила выступление комиссии и основные положения докладов. По прибытии она выступила против усиления защиты окружающей среды.

Несмотря на то, что страны пытались уговорить РФ, к согласию участники встречи не пришли. Научный комитет согласился провести симпозиум в июле 2024 года.

Напомним, в шоу BBC о дикой природе телевизионные документальные сцены довольно часто фальсифицировали, чтобы вызвать у зрителей ощущение "эмоции" по поводу угрозы для природы. Однако из-за этого корпорация попала в скандал.