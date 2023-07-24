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Рівень води на Дніпровській ГЕС наблизився до мінімуму, — Укргідроенерго

24 липня 2023 12:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Рівень води на Дніпровській ГЕС наблизився до мінімуму, — Укргідроенерго
Дніпровська ГЕС. Фото: Укргідроенерго
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі біля греблі Дніпровської ГЕС середній рівень нижнього б'єфу сягає 12,05 м БС. Для того, щоб ця гідроелектростанція працювала повноцінно мінімальний рівень води повинен становити 12-12,5 м.

Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

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"До проходження ОЗП Укргідроенерго разом з проєктним інститутом шукають відповідні проєкті рішення, щоб станція могла працювати на повну потужність, аби забезпечувати енергосистему балансуючими потужностями", — зазначають у повідомленні.

Відбудова Каховської ГЕС

Також проєкт щодо відновлення Каховської ГЕС буде реалізовано лише після того, як фахівці проведуть всі потрібні експертизи та детальні дослідження щодо пошкоджень станції через підрив її російськими окупантами.

"Гідроелектростанції компанії комплексно готуються до проходження складного осінньо-зимового періоду 2023-2024. На станціях проводяться планові ремонтні роботи та реконструкція гідроенергетичного обладнання з врахуванням безпекових питань", — додали в Укргідроенерго. 

Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами на підконтрольній Україні території загинуло понад 30 осіб. Їх знайшли в Херсонській та Миколаївській областях.

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