Уровень воды на Днепровской ГЭС приблизился к минимуму, — Укргидроэнерго

Днепровская ГЭС. Фото: Укргидроэнерго

В настоящее время у плотины Днепровской ГЭС средний уровень нижнего бьефа достигает 12,05 м БС. Для того чтобы эта гидроэлектростанция работала полноценно, минимальный уровень воды должен составлять 12-12,5 м.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидроэнерго.

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"До прохождения ОЗУ Укргидроэнерго вместе с проектным институтом ищут соответствующие проекты решения, чтобы станция могла работать на полную мощность, чтобы обеспечивать энергосистему балансирующими мощностями", — отмечают в сообщении.

Восстановление Каховской ГЭС

Также проект восстановления Каховской ГЭС будет реализован только после того, как специалисты проведут все необходимые экспертизы и детальные исследования по повреждениям станции из-за подрыва ее российскими оккупантами.

"Гидроэлектростанции компании комплексно готовятся к прохождению сложного осенне-зимнего периода 2023-2024. На станциях проводятся плановые ремонтные работы и реконструкция гидроэнергетического оборудования с учетом вопросов безопасности", — добавили в Укргидроэнерго.

Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами на подконтрольной Украине территории погибли более 30 человек. Их обнаружили в Херсонской и Николаевской областях.