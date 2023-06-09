Рівень води у Каховському водосховищі упав майже на 5 метрів

Каховське водосховище міліє. Фото: "Суспільне Дніпро"

За чотири дні після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами рівень води у Каховському водосховищі упав на 4,7 метра. Вода продовжує розмивати земляну вставку у комплексі ГЕС.

Про це повідомляє Telegram-канал штабу ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами.

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Зниження рівня води у Каховському водосховищі

За останню добу рівень води у знищеному російськими окупантами Каховському водосховищі упав на 1 метр. В цілому ж після підриву Каховської ГЕС рівень води у цій штучній водоймі знизився на 4,7 метра.

Зараз в районі Нікополя рівень Каховського водосховища становить 11,74 метра, що на метр нижче критичної межі, після якої уже неможливо відбирати воду для людських потреб.

Ситуація із Каховською ГЕС

За наявною інформацією, продовжує руйнуватися земляна вставка між шлюзом та власне будівлею станції. Ця ділянка ГЕС перебуває під водою.

Взагалі після підриву Каховської ГЕС під водою опинилася більша частина енергетичного комплексу станції.

Ситуація на Каховському водосховищі

Нагадаємо, що у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Унаслідок підтоплень одна людина загинула на Миколаївщині, підтверджено загибель дев'ятьох людей у тимчасово окупованих Олешках на лівому березі Херсонщини.

Додамо, 8 червня генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву точку" і тепер водозабір на ділянці вище колишньої станції неможливий.