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Уровень воды в Каховском водохранилище упал почти на 5 метров

9 июня 2023 10:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Уровень воды в Каховском водохранилище упал почти на 5 метров
Каховское водохранилище мелеет. Фото: "Суспільне Дніпро"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Через четыре дня после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами уровень воды в Каховском водохранилище упал на 4,7 метра. Вода продолжает размывать земляную вставку в комплексе ГЭС.

Об этом сообщает Telegram-канал штаба ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС российскими террористами.

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Снижение уровня воды в Каховском водохранилище

За последние сутки уровень воды в уничтоженном российскими оккупантами Каховском водохранилище упал на 1 метр. В целом же, после подрыва Каховской ГЭС, уровень воды в этом искусственном водоеме снизился на 4,7 метра.

Сейчас в районе Никополя уровень Каховского водохранилища составляет 11,74 м, что на метр ниже критического предела, после которого уже невозможно отбирать воду для человеческих нужд.

Ситуация с Каховской ГЭС

По имеющейся информации, продолжает разрушаться земляная вставка между шлюзом и зданием станции. Этот участок ГЭС находится под водой.

Вообще, после подрыва Каховской ГЭС под водой оказалась большая часть энергетического комплекса станции.

Ситуация на Каховском водохранилище
Ситуация на Каховском водохранилище

Напомним, что в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

В результате подтоплений один человек погиб в Николаевской области, подтверждена гибель девяти человек во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонщины.

Добавим, 8 июня генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор на участке выше прежней станции невозможен.

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