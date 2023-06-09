Уровень воды в Каховском водохранилище упал почти на 5 метров
Через четыре дня после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами уровень воды в Каховском водохранилище упал на 4,7 метра. Вода продолжает размывать земляную вставку в комплексе ГЭС.
Об этом сообщает Telegram-канал штаба ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС российскими террористами.
Снижение уровня воды в Каховском водохранилище
За последние сутки уровень воды в уничтоженном российскими оккупантами Каховском водохранилище упал на 1 метр. В целом же, после подрыва Каховской ГЭС, уровень воды в этом искусственном водоеме снизился на 4,7 метра.
Сейчас в районе Никополя уровень Каховского водохранилища составляет 11,74 м, что на метр ниже критического предела, после которого уже невозможно отбирать воду для человеческих нужд.
Ситуация с Каховской ГЭС
По имеющейся информации, продолжает разрушаться земляная вставка между шлюзом и зданием станции. Этот участок ГЭС находится под водой.
Вообще, после подрыва Каховской ГЭС под водой оказалась большая часть энергетического комплекса станции.
Напомним, что в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.
В результате подтоплений один человек погиб в Николаевской области, подтверждена гибель девяти человек во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонщины.
Добавим, 8 июня генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор на участке выше прежней станции невозможен.