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Рівень води в Дніпрі на Херсонщині увійшов у природне русло

28 червня 2023 16:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Рівень води в Дніпрі на Херсонщині увійшов у природне русло
Рівень води у Дніпрі. Фото: google.com (ілюстративне)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на ранок 28 червня на р. Дніпро у створенні поста "Херсон" рівень води увійшов у природне русло. Коливання рівня відповідають природним коливанням води на відповідну пору року.

Про це повідомили у Штабі з ліквідації наслідків підриву російськими терористами Каховської ГЕС.

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Зазначається, що підтопленими залишаються два населені пункти (два будинки) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

"Проводяться роботи щодо відкачування води. Протягом минулої доби відкачано 72 тис. тонн води з 56 підвалів. З початку робіт відкачано понад 373 тис. 008 тонн води з 923 будинків та підвалів", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, місцевим жителям підвозять технічну та питну воду. Так, підвезено 59 тонн води, з них питної 23 тонни та 36 тонн технічної води.

"З початку наслідків ліквідації привезли 857 тонн води, з них питної 575 тонн та 282 тонни технічної води. З початку робіт підвезено понад 80 тис. 920 кг продуктів харчування та речей першої потреби", — додали у Штабі.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС було повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Згодом в "Укргідроенерго" заявили, що проєкт тимчасової греблі на місці знищеної росіянами Каховської ГЕС уже готується. Реалізація цього проєкту розпочнеться відразу після деокупації регіону.

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