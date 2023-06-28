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Уровень воды в Днепре Херсонской области вошел в естественное русло

28 июня 2023 16:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Уровень воды в Днепре Херсонской области вошел в естественное русло
Уровень воды в Днепре. Фото: google.com (иллюстративный)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на утро 28 июня на Днепр в создании поста "Херсон" уровень воды вошел в природное русло. Колебания уровня соответствуют естественным колебаниям воды на соответствующее время года.

Об этом сообщили в Штабе по ликвидации последствий взрыва российскими террористами Каховской ГЭС.

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Подтопленными остаются два населенных пункта (два дома) на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

"Проводятся работы по откачке воды. За прошедшие сутки откачано 72 тыс. тонн воды из 56 подвалов. С начала работ откачано более 373 тыс. 008 тонн воды из 923 домов и подвалов", — говорится в сообщении.

Кроме того, местным жителям подвозится техническая и питьевая вода. Так, подвезено 59 тонн воды, из них питьевой 23 тонны и 36 тонн технической воды.

"С начала последствий ликвидации привезли 857 тонн воды, из них питьевой 575 тонн и 282 тонны технической воды. С начала работ подвезено более 80 тыс. 920 кг продуктов питания и вещей первой потребности", — добавили в Штабе.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС была полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Впоследствии в "Укргидроэнерго" заявили, что проект временной дамбы на месте уничтоженной россиянами Каховской ГЭС уже готовится. Реализация этого проекта начнется сразу после деоккупации региона.

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